Kadıköy'de otomobille otobüsü sıkıştırıp, yolcunun üzerine sürdü | Video
KADIKÖY'de otomobil sürücüsü seyir halindeki İETT otobüsünü sıkıştırdı. Trafikte tehlikeye neden olan hareketi sonrası sürücü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Sürücü otobüsten inerek tepki gösteren yolculardan birinin üzerine de otomobilini sürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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