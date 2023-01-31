Video Yaşam Kadıköy'de otomobille otobüsü sıkıştırıp, yolcunun üzerine sürdü | Video
Kadıköy'de otomobille otobüsü sıkıştırıp, yolcunun üzerine sürdü | Video

Kadıköy'de otomobille otobüsü sıkıştırıp, yolcunun üzerine sürdü | Video

31.01.2023 | 09:39

KADIKÖY'de otomobil sürücüsü seyir halindeki İETT otobüsünü sıkıştırdı. Trafikte tehlikeye neden olan hareketi sonrası sürücü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Sürücü otobüsten inerek tepki gösteren yolculardan birinin üzerine de otomobilini sürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kadıköy'de önceki gün akşam saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsü, uzun süre bir otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Otobüs şoförünün tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle İETT otobüsünün önünü keserek durdurdu. Otobüsteki yolcular otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bu sırada otobüsten inen bir yolcu da sürücüyle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle direksiyona geçen sürücü, otomobilini yolcunun üzerine sürdü. Yaşanan tartışma ve sürücünün otomobilini yolcunun üzerine sürdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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