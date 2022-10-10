Video Yaşam Kadıköy’de patlamanın yaşandığı binadaki tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı | Video
Kadıköy’de patlamanın yaşandığı binadaki tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı | Video

Kadıköy’de patlamanın yaşandığı binadaki tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı | Video

10.10.2022 | 08:37

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Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama sonrası 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.

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