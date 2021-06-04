Video Yaşam Kadıköy’de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı. Görüntüler ortaya çıktı | Video

Kadıköy’de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı. Görüntüler ortaya çıktı | Video

Kadıköy’de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı. Görüntüler ortaya çıktı | Video
04.06.2021 | 10:24

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Kadıköy Fikirtepe’de, sipariş verdiği ürünlerin parasını vermeyen Hakan Esertaş (23) kuryeyi darp etmeye başladı. Evinin önünde yaşanan olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Osman Şahal (35), Esertaş tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Esertaş hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

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Olay geçtiğimiz Eylül ayının 2'si gecesi saat 03.30 sıralarında yaşandı. Bir arkadaşı ile parkta oturan Hakan Esertaş, tekel bayiini arayarak sipariş verdi. 145 lira tutan siparişi tekel bayiinde kurye olarak çalışan Ruslanbek Rajabov (23) götürdü. Esertaş, kuryeye 200 lira verdi. Rajabov, yanında bozuk para olmadığını ancak, yakındaki bir siteye sipariş götüreceğini, kendisi ile birlikte gelmesi halinde paranın üstüne orada verebileceğini söyledi.

POLİS MEMURUNU SIRTINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI
Esertaş, Rajabov'un motosikleti ile olayın yaşandığı çok katlı sitenin önüne geldi. Bu sırada Esertaş ile kurye arasında tartışma yaşanmaya başladı. Esertaş, kuryeyi darp etmeye başladı. O esnada, işe gitmek üzere hazırlanan polis memuru Osman Şahal, seslerin yükselmesi ile birlikte aşağıya baktı. Şahal, Esertaş'a yönelik, kuryeyi darp etmemesi için uyardı. Kuryeyi darp edilmekten kurtaran Şahal, dakikalar içinde Esertaş'ın saldırısına uğradı. Esertaş, 16 yıllık polis memurunu önce sırtından, sonra karnından bıçakladı. Yaşanan arbedede sitenin güvenlik görevlisi Cemil G. ise hafif yaralandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Esertaş ve yanındaki kişi uzaklaştırılmaya çalışıldı. Esertaş bu esnada, cebinden çıkardığı bıçakla Şahal'a saldırmaya başladı. Şahal'ı kasığından ve sırtından bıçaklayan Esertaş, olaydan saatler sonra yakalandı. Hayati tehlike yaşayan Şahal hastaneye kaldırıldı. Tedavisi aylarca süren Şahal, uzun süre sonra normal yaşama dönebildi. Olaydan bir gün sonra Esertaş tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonrası Hakan Esertaş tutu hakkında 'kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. Müebbet hapis istemi ile yargılanan Esertaş dün, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada hakim karşısına çıktı.

KURYE İFADE DEĞİŞTİRDİ
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Özbek asıllı Ruslanbek Rajabov, Polise verdiği ifadede kendisini darp eden ve yağmalayan Esertaş'tan şikâyetçi olduğunu söyledi. Ancak, Rajabov bir süre sonra şikâyetinden vaz geçti. Rajabov, Kendisini darp eden kişiyi ise teşhis edemediğini öne sürdü. Öte yandan, Şahal'ın avukatları, kurye Rajabov'un çalışma izninin ve ehliyetinin olmadığını tespit etti.

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