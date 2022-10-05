Video Yaşam Kadıköy'de polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video
Kadıköy'de polisin

Kadıköy'de polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video

05.10.2022 | 09:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:10
Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:33
Kadıköy’de polisin Dur ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video 02:09
Kadıköy'de polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video 05.10.2022 | 09:28
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 01:30
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:27
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 00:12
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 09:22
İzmir’de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video 00:41
İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video 05.10.2022 | 09:06
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 01:13
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:04
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 04:33
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 05.10.2022 | 08:48
Erzincan’da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 00:34
Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:54
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 00:34
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:41
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 02:20
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 01:36
Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video 09:43
Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video 05.10.2022 | 01:36
Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video 01:31
Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video 05.10.2022 | 00:45
Halk otobüsünün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı | Video 01:16
Halk otobüsünün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı | Video 04.10.2022 | 23:23
Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi | Video 03:43
Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi | Video 04.10.2022 | 21:08
Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci! | Video 40:22
Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci! | Video 04.10.2022 | 19:27
Yediği bal yüzünden fenalaşmıştı! Meşhur ayı Balkız yeniden ortaya çıktı | Video 00:19
Yediği bal yüzünden fenalaşmıştı! Meşhur ayı Balkız yeniden ortaya çıktı | Video 04.10.2022 | 20:50
Şanlıurfa’da Fırat Nehri kıyısında bıçakla yaralanmış kadın bulundu | Video 01:16
Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında bıçakla yaralanmış kadın bulundu | Video 04.10.2022 | 19:35
Van’da hareketli dakikalar! Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında böyle kovaladı | Video 00:20
Van'da hareketli dakikalar! Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında böyle kovaladı | Video 04.10.2022 | 19:35
Adnan Oktar’dan ilginç savunma Kadınların beni sevmesi, benim kadınları sevmem kıskanılıyor | Video 03:15
Adnan Oktar'dan ilginç savunma "Kadınların beni sevmesi, benim kadınları sevmem kıskanılıyor" | Video 04.10.2022 | 18:42
Çıkan yangın kalp krizine neden oldu, hayatını kaybetti | Video 01:44
Çıkan yangın kalp krizine neden oldu, hayatını kaybetti | Video 04.10.2022 | 18:17

Kadıköy’de içinde 4 kişinin olduğu otomobil, trafik uygulaması yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışınca kovalamaca sonucu yakalandı. Şahıslar gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Kadıköy Rıhtım Caddesinde saat 01.15 sularında meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü kısa süreli kovalamacanın ve takibin ardından kıskıvrak yakalandı. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, Rıhtım Caddesinde bulunan taksilere ve park halinde olan motorlara çarparak maddi zarar verdi. Şahıslardan biri araçtan inerek taksiye binip kaçmak istemeye çalışınca bekçiler ve polisler tarafından yakalandı. Araçla devam eden diğer şahıslar Kadıköy sahilde bulunan yürüyüş yolundaki beton kaldırımlara çarparak durabildi. Çarpmanın ardından takipte olan polis ekipleri şahısları kıskıvrak gözaltına alıp karakola götürdü. Otomobilde yapılan aramada bir adet tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Edinilen bilgiye göre şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polis kaçan 4 şahsın kimliklerini tespit etmek için şahısları karakola götürürken, otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Şahısların ifadeleri ise sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA