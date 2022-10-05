Kadıköy'de polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:33
02:09
01:30
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:27
00:12
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 09:22
00:41
01:13
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:04
04:33
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 05.10.2022 | 08:48
00:34
Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:54
00:34
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:41
02:20
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 01:36
09:43
Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video 05.10.2022 | 01:36
01:31
Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video 05.10.2022 | 00:45
01:16
03:43
40:22
00:19
01:16
Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında bıçakla yaralanmış kadın bulundu | Video 04.10.2022 | 19:35
00:20
03:15
01:44
Çıkan yangın kalp krizine neden oldu, hayatını kaybetti | Video 04.10.2022 | 18:17
Kadıköy’de içinde 4 kişinin olduğu otomobil, trafik uygulaması yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışınca kovalamaca sonucu yakalandı. Şahıslar gözaltına alındı.