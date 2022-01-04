Kadıköy'de rehine krizi! Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı | Video

Kadıköy'de eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını rehin aldı. Cinnet getiren kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.