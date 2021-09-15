Video Yaşam Kadıköy'de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video

Kadıköy'de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video

Kadıköy'de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video
15.09.2021 | 09:44

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Kadıköy'deki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevlere teslim olan dükkan küle döndü. Restorantta yaşanan yangın esnasında tüplerin patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir restorantta meydana geldi. Restoranın kapalı olduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevler kısa sürede yayıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki iş yerleri de hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlerin teslim aldığı işletme küle döndü. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Uzun süren uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangın esnasında yaşanan patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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