Kadıköy’de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi | Video
Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga N., adliyeye sevk edildi.
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