Video Yaşam Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video
Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video

10.05.2024 | 08:34

Kadıköy'de D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay 01.15 sıralarında D100 Göztepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Yiğitcan Yılmaz idaresindeki otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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