Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video
Kadıköy'de D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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