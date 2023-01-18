Video Yaşam Kadıköy'de sitede aidat protestosu | Video
Kadıköy'de sitede aidat protestosu | Video

Kadıköy'de sitede aidat protestosu | Video

18.01.2023 | 10:57

Kadıköy'de lüks bir sitenin sakinleri site yönetimine ödenen aidatların akıbetinin belli olmadığını iddia ederek, site yönetimini tencere-tava sesleri ve ışık yakıp söndürme eylemi ile protesto etti.

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