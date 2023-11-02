Video Yaşam Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi | Video
Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi | Video

Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi | Video

02.11.2023 | 08:51

Kadıköy'de İBB'nin trafik çalışmaları kapsamında asfalt kesme makinesinin yüzeye yakın su borusuna temas etmesi sonucu su borusu patladı. Fışkıran su metrelerce yükselirken yol adeta göle döndü.

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Olay akşam saatlerinde Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İBB'nin trafik ekiplerinin sinyalizasyon sistemi çalışmaları sırasında asfalt kesme makinesinin yüzeye yakın su borusuyla teması sonucu su borusu patladı. Patlayan borudan çıkan tazyikli suyun çevreye yayılması anbean kaydedildi.

Durum üzerine çevre sakinleri İSKİ ekiplerine durumu bildirdi. İSKİ ekipleri durum üzerine bölgede suyu kesti. Mahalle sakinlerinden biri 1 saate yakın su kullanamadığını belirtti. Olayla ilgili konuşan Kuzey Dönder, "Ben arkadaşımla buradan geçiyordum. Bir anda sular yüksekti, şu ankinden daha yüksekti. Biraz bekledik. İnşaat arabaları geldi. 2 saattir devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyoruz." dedi.

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