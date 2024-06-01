Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video
Kadıköy'de araçla seyir halindeki iki sürücü, yolun ortasında durarak tekmeli yumruklu kavga etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde iki aracın durduğu ve o araçtaki kişilerin yumruk ve tekmelerle birbiriyle kavga ettiği görülüyor.
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