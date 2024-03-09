Kadıköy’de taksiciyi bıçaklayan 3 çocuk şahıs yakalandı | Video
Kadıköy’de ticari taksiciyi bıçaklayan 3 şahıs yakalandı. Yaşları 18’den küçük olan ve çeşitli suçlardan kayıtları olan şahıslardan ikisi serbest bırakılırken biri tutuklandı.
Şüpheli şahıslardan A.A.(14) olay yerinde polislerce yakalandı. Çalışmaların devamında; diğer şüpheli şahısların O.Ş.(17) ve S.A.(17) olduğu tespit edildi. 5 Mart tarihinde S.A., 7 Mart tarihinde ise O.Ş. Beyoğlu ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahısların gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu, ayrıca O.Ş. isimli şahsın kamu malına zarar verme suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.
Yakalanan şüpheli şahıslardan A.A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. O.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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