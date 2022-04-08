Video Yaşam Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada | Video
Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada | Video

Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada | Video

08.04.2022 | 09:52

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KADIKÖY'de taksiden inen yolcular ile taksi şoförü arasında kapıyı sert kapattın tartışması yaşandı. Çevredekilerin uyarısıyla son bulan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Moda'da meydana geldi. İddiaya göre taksiden inen yolcunun kapıyı sert kapatması üzerine taksi şoförü tepki gösterdi. Taksiden inen şoför bagaj ve ön kapıyı kendisi açıp sert şekilde kapatarak 'bu şekilde kapatman doğru mu? ' diyerek yolcu ile tartışmaya başladı. Yolcu da taksiciye 'trafikte telefon ile konuşma normal mi?' diyerek tepki gösterdi. Bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sokakta yaşanan tartışma bir bina sakinin bağırarak tepki göstermesinin ardından sona erdi. Sokaktaki tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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