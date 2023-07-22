Kadıköy’de yapılan denetimlerde 38 bin 235 lira ceza kesildi 22.07.2023 | 09:13 Kadıköy’de otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz ve alkollü araç kullanan sürücülere denetim yapıldı. 33 araca 38 bin 235 lira cezai işlem uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, Kadıköy sahil yolunda otomobil ve motosiklet sürücülerine trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz ve alkollü araç kullanan sürücülere denetim yaptı. Denetimlerde 33 araca denetim yapılırken, bunlardan 2'si alkollü araç kullanmaktan, 2'si ise abart egzozdan bulundurmaktan bağlandı. Diğer araçlara ise genel trafik kurallarına uyulmamasından dolayı, toplamda ise 38 bin 235 lira ceza kesildi.