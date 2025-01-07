Video Yaşam Kadıköy'deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor | Video
Kadıköy'deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor | Video

Kadıköy'deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor | Video

07.01.2025 | 09:51

Kadıköy'de inşaat halinde olan bir binanın yamuk kolonları görenleri şaşırttı. Sosyal medyada gündem olan bina dron ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kadıköy Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir binanın dördüncü katından sonra yamuk bir şekilde yükselen kolonlar görenleri hayrete düşürdü. İddiaya göre, mimari bir görsel için kolonların bir kısmının yamuk bir şekilde yapıldığı öğrenildi. Mimarisi ilginç bina dron ile havadan görüntülendi.
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