Kadıköy'deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor | Video 07.01.2025 | 09:51 Kadıköy'de inşaat halinde olan bir binanın yamuk kolonları görenleri şaşırttı. Sosyal medyada gündem olan bina dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir binanın dördüncü katından sonra yamuk bir şekilde yükselen kolonlar görenleri hayrete düşürdü. İddiaya göre, mimari bir görsel için kolonların bir kısmının yamuk bir şekilde yapıldığı öğrenildi. Mimarisi ilginç bina dron ile havadan görüntülendi.