Video Yaşam Kadın avukat ve eşine taşlı bıçaklı saldırı kamerada | Video
Kadın avukat ve eşine taşlı bıçaklı saldırı kamerada | Video

Kadın avukat ve eşine taşlı bıçaklı saldırı kamerada | Video

21.06.2023 | 08:53

Bursa’da velayet davasında çocuğu teslim almak için giden avukat çift, çocuğu vermek istemeyen ailenin saldırısına uğradı. Cep telefonu kameralarına kaydedilen saldırıda yaralanan avukat çift polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Şahıslar ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Genç Avukat Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı velayet davasında çocuğu teslim almaya gittikleri sırada, çocuğu vermek istemeyen ailenin saldırısına uğradı. Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun olayı kınayarak şunları söyledi: "Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum."

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