Video Yaşam Kadın avukatın dikkati kapora çetesini çökertti! Dedektif gibi davrandı dolandırıcıları tuzağa düşürdü | Video
Kadın avukatın dikkati kapora çetesini çökertti! Dedektif gibi davrandı dolandırıcıları tuzağa düşürdü | Video

Kadın avukatın dikkati kapora çetesini çökertti! Dedektif gibi davrandı dolandırıcıları tuzağa düşürdü | Video

30.05.2022 | 11:10

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Kadın avukat dedektif gibi davrandı, kapora çetesini tuzağa düşürdü. İzmir'de market sahibi A.C. yatırım amacıyla internet üzerinden anlaştığı ve kendini farklı bir kimlikle tanıtna şüpheli ile 3 milyon 625 bin lira karşılığında anlaştı. Dolandırılma ihtimalinden şüphelenen market sahini kapora vermeden önce avukatı Şenay Geçkil ile konuştu. Kadın avukatın uyanıklığı sayesinde kapora dolandırıcılığı ortaya çıktı. İşte İzmir'deki kapora çetesinin tuzağa düştüğü olayın detayları...

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İzmir'de market sahibi A.C. yatırım amacıyla internet üzerinden anlaştığı kendisini Hasan Yıldırım olarak tanıtan şüpheli ile 3 milyon 625 bin lira karşılığında anlaştı. A.C., kapora vermeden önce avukatı Şenay Geçkil ile konuştu. Geçkil de her ihtimale karşı kaporayı satıcıya görüntü ve ses kaydı alan güvenlik kameralarının bulunduğu dükkanda vermesi tavsiyesinde bulundu. A.C., taksi satışı için anlaştığı Hasan Yıldırım ile ve yanındaki Ramazan Yıldırım'ı dükkanına çağırarak 32 bin 500 lira değerindeki 5 adet Cumhuriyet altınını kapora olarak verdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye hem ses hem de görüntü olarak kaydedildi. A.C., Yıldırım'a o günden sonra bir daha ulaşamayınca soluğu avukatı Şenay Geçkil'in yanında aldı. Avukat Geçkil yaptığı araştırmada aynı taksinin başka bir isimle yeniden internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu fark etti. A.C., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla şüpheliler hakkında 'örgüt kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şimdi kapora çetesi üyeleri polis tarafından her yerde aranıyor.

Olay, 30 Nisan 2022'de Karabağlar'daki bir markette meydana geldi. Market işleten A.C., geçtiğimiz Ramazan Bayramı arifesinde internet üzerinden yatırım amacıyla taksi bakmaya başladı. Durak hakkı olan bir taksi bulan A.C., ilandaki telefon numarasından kendisini Hasan Yıldırım olarak tanıtan şüpheli ile görüştü. Yıldırım, görüşme sırasında elinde İzmir'de 5 farklı durağa ait taksi olduğunu, fiyatların da duraklara değiştiğini söyledi. A.C., işyerine yakın olan durağa kayıtlı 3 milyon 750 bin liraya satılan taksiyi almak istediğini söyledi. Pazarlık için Kemeraltı'nda adrese arkadaşı ile birlikte gitti.

KAPORAYI ELDEN VERME, DÜKKANINA ÇAĞIR
A.C., adrese gittiğinde Yıldırım yanındaki 5-6 kişiyi akrabası ve ortağı olarak tanıttı. Büyük bir mağazanın sahibi olduğunu söyleyen Yıldırım, pazarlık sonucu A.C. ile 3 milyon 625 bin lira karşılığında taksi satışı için anlaştı. A.C., kapora vermeden önce avukatı Şenay Geçkil'i arayarak danıştı. Geçkil de A.C.'ye kaporayı güvenlik kamerası bulunan dükkanına çağırarak vermesi tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine A.C., üzerinde nakit para olmadığını, 32 bin 500 lira değerinde 5 adet Cumhuriyet altınını kapora olarak teslim edebileceğini söyledi.

DOLANDIRICILAR TUZAĞA DÜŞTÜ
Güvenlik kameraları tarafından görüntüleneceklerinden habersiz olan dolandırıcılar A.C.'nin belirttiği adresteki dükkana geldi. Dükkana Ramazan Yıldırım ile birlikte gelen Hasan Yıldırım, 5 adet Cumhuriyet altınını kapora olarak teslim aldı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye hem ses hem de görüntü olarak kaydedildi. A.C., taksi satışı konusunda anlaştığı ve kapora verdiği Hasan Yıldırım'a o günden sonra bir daha ulaşamadı. A.C., daha sonra soluğu avukatı Şenay Geçkil'in yanında aldı. Avukat Geçkil yaptığı araştırmada aynı taksinin başka bir isimle yeniden internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu fark etti. A.C., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla şüpheliler hakkında 'örgüt kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şimdi polis dolandırıcılık çetesinin üyelerini her yerde arıyor.

KAPORAYI KAMERALAR ÖNÜNDE VER
SABAH'a konuşan Avukat Şenay Geçkil, "Müvekkilim yatırım amacıyla taksi satın almak istedi. Satıştan önce durumu bana anlattı. Ben de kaporayı elden verilmemesi gerektiğini, güvenlik kamerası olan dükkanından teslim etmesinin daha güvenli olabileceğini söyledim. 32 bin 500 lira değerindeki altınları kapora olarak teslim ettikten sonra satıcıya bir daha ulaşamadık. Daha sonra yaptığımız araştırmada müvekkilimin satın almak istediği taksinin iki yıldır hastane durağında olmadığını öğrendik. Ayrıca şüpheliler Hasan ve Ramazan Yıldırım'ın başka insanları da dolandırdığı bilgisine ulaştık. Aynı taksinin bu sefer Ömer Asaf Bey ismiyle 3 milyon 350 bin lira bedelle başka bir ilanla satışa sunulduğunu fark ettik. Bizim dışımızda başka insanlar da benzer şekilde mağdur edilmiş ve şikayette bulunmuşlar" dedi.

BU İŞİ MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER
Savcılık soruşturmasıyla toplanacak deliller sayesinde Hasan Yıldırım'ın liderliğini yaptığı suç örgütünün varlığının ortaya çıkacağını söyleyen Şenay Geçkil, "Bu nedenle soruşturmanın titizlikle yürütülerek teknik ve fiziki takip ile soruşturma usullerinin uygulanarak bu örgütün yapılanmasının tespiti gerekiyor. Şüpheliler bu işi meslek haline getirmişler. Şüphelilerin başka insanları benzer şekilde dolandırmamaları için bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" dedi.

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