Kadın esnafın iş yerini benzin döküp yaktılar! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Adana'da 2 arkadaş bir kadın esnafın iş yerini borcunu ödemediği gerekçesiyle benzin dökerek yaktı. Kadın esnafın iş yerinin yanı sıra 2 farklı dükkan ve bir aracın da zarar gördüğü kundaklama olayıyla ilgili kaçan 2 şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
YANGINI ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEYEN 2 ARKADAŞ ÇIKARMIŞ
Bir iş yerinin tamamen, 2 iş yeri ve bir otomobilin kısmen yanmasına neden olan olayla ilgili polis çalışma yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada iş yerinin benzin dökülerek kundaklandığını tespit etti. Şüphelilerin iş yerini yaktıktan sonra kaçma anlarını da güvenlik kamerasından tespit eden polis, kısa sürede kimliklerini belirledi. İş yeri sahibinden alacakları olduğu ortaya çıkan şüpheliler A.A. (19) ve M.A.'nın (22) Ceyhan ilçesinde saklandığını adresi teknik ve fiziki takiple belirleyen polis operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli iş yerini kundaklama suçunu itiraf ederken, Esra H.'den alacaklarını tahsil edemedikleri için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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