Kadın girişimcinin imdadına jandarma yetişti | Video

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Tunceli’nin Hozat İlçesi’ne bağlı Sarısaltık Köyü’nde, çadırdan kümesinde beslediği tavuklarla geçimini sağlayan Melek Çakır’ın yardımına Hozat Jandarma İlçe Komutanlığı ve AFAD ekipleri yetişti. Ekipler, gecenin geç saatlerinde -15 derece kar altında çadır kurarak donmak üzere olan 900 tavuğu kurtardı.
Hozat İlçesi'ne bağlı Sarısaltık Köyü'nde, yağan yoğun kar nedeniyle Melek Çakır'a ait organik tavuk ve yumurta işletmesi yoğun kar yağışı nedeniyle gece geç saatlerde çöktü. 900 tavuk çadır altında kalırken, Çakır, durumu Hozat İlçe Kaymakamlığı'na bildirdi. Zor durumda olan ve tavuklar donmak üzereyken kaymakamlık İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD'ı harekete geçirdi.
Kar yağışı ve -15 derece hava sıcaklığına rağmen jandarma ve AFAD, köye ulaştı. Hozat kaymakamlığı ve AFAD tarafından temin edilen 2 adet çadır, jandarma timleri tarafından gecenin geç saatlerinde kuruldu. Tavuklar tekrar kurulan çadırlara yerleştirilirken, donmak üzere olan tavuklar son anda kurtarıldı. Tavukları kurtarılan Melek Çakır, devlete teşekkür ederken, "Buradan ekmeğimizi kazanıyoruz. Tüm emeğimiz karın altında kaldı. Yardımımıza devletimiz koştu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.