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OTOMATİK OYNAT
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Önce eski kocasının iş yerini yaktı, sonra oturup izledi | Video 19.09.2022 | 13:19
01:05
Kadın hırsız, gazetecilere terlik attı | Video 19.09.2022 | 13:19
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SON DAKİKA! Fatih'te polisi vuran saldırganlar böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 12:59
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SON DAKİKA! Fatih'te polislere silahlı saldırı | Video 19.09.2022 | 12:59
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Aç kalan ayılar mezbahaneyi mesken tuttu | Video 19.09.2022 | 12:42
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Motosikletlilerin el ele tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 19.09.2022 | 12:34
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Hasta yakını gibi gittiği hastanenin bahçesinden 2 motosiklet çaldı | Video 19.09.2022 | 11:38
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Kütahya’da 7 bin 880 adet makaron ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 11:19
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Modifiye araç tutkunları Bursa'da bir araya geldi | Video 19.09.2022 | 10:05
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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 10:22
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Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı | Video 19.09.2022 | 10:00
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Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 10:00
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Gaziantep'te deaş operasyonunda 2 tutuklama | Video 19.09.2022 | 09:33
Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü serbest bırakılırken, 3'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri gazetecilere terlik attı.