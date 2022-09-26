Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı! O anlar kamerada | Video
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Eskişehir’de birçok eve girerek vatandaşın korkulu rüyası haline kadın hırsızlar, hedef tespiti yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.