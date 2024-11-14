Kadın hırsızlar güvenlik kameralarının kablolarını kesip daireleri soydular | Video
İstanbul Küçükçekmece'de üç kadın girdikleri aparmanın güvenlik kablolarını keserek dairelerde hırsızlık yaptı. Kadınların daireleri kontrol etmesi ve apartmana girip çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.
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