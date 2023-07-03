Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını böyle tokatladı | Video
Eskişehir’de hırsızlık amacıyla bir apartmana giren 4 kadın hırsız, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına tokat attı.
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