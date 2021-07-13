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Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı | Video

Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı | Video
13.07.2021 | 15:16

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Denizli’de 1’i çocuklu 5 kişilik kadın çete, yanlarında getirdikleri alarm sökücüyle bir giyim mağazasından bin liralık elbise çaldı. Suçlarını gizlemek için kıyafetlerle kameranın açısını kapatmaya çalışan çeteyi, söküp askıdaki pantolonun cebine bıraktıkları alarmlar ele verdi.

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Denizli'nin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, bayram yoğunluğunu fırsat bilen 1'i çocuklu 5 kişilik çete, bir mağazayı gözüne kestirdi. İlk başta dışarıda etrafı denetleyen çete üyelerinden 2'si, yoğunluk ile birlikte içeri girdi. Burada ürünlere bakan kadınlar, ellerine ne geçtiyse omuzların alıp biriktirmeye başladı. Ardından şüphelilerden bir tanesi kameranın açısını kıyafetle kapatmaya çalışırken, diğer kadın ise elindeki alarm sökücüyle alarmları sökmeye başladı. Mağaza çalışanın arkadaşlarının yanına gittiğini fark eden çocuklu kadın ise, dikkat çekememek için çalışana ürün sorarak oyalamaya başladı. O esnada hırsızlar, biriktirdiği alarmları pantolonların cebine koyarak, diğer kıyafetlere bakmaya başladı. Burada boşluk yakalayan hırsızlardan bir tanesi eline aldığı kıyafetle çalacağı ürünlerin önünü kapatmaya çalışırken, diğer ise kıyafetleri hızlıca boş olan çantasına doldurdu. Yaklaşık değeri bin TL olan 9 parça ürünü çalan hırsızlar, dışarıdaki gözlemci arkadaşlarının yanına giderek bölgeden uzaklaştı.

MÜŞTERİLERİN DENEDİĞİ PANTOLONLARDAN ÇIKAN ALARMLAR, HIRSIZLIĞI FARK ETTİRDİ
Olan bitenden haberi olmayan mağazadaki çalışanlar, bir müşterinin pantolonların cebinden alarm çıktığını söylemesine üzerine şüphelendi. Diğer pantolonların ceplerine bakan çalışanlar, doldurulmuş halde alarmlar buldu. Alarmların söküldüğünü ve hırsızlık olduğunu anlayan mağaza çalışanları güvenlik kamerasını izlediğinde gerçeği anladı. Mağaza sahibi Bülent Boz, görüntülerin ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

"DIŞARIDA BUNLARI GÖZETLEYEN 2 KİŞİ OLUP YOĞUNLUKTA ÜRÜNLERİ ÇALMIŞLARDIR"
Hırsızlık yapmadan önce çetenin etrafı gözlemlediğini belirten mağaza müdürü Bülent Boz, "1'i çocuklu 5 kişi mağazamıza gelip 2'si kamera açısını kapatarak 9 tane ürünü elindeki alarm sökücü aparatıyla çıkartıp çantasına koydu. Dışarıda bunları gözetleyen 2 kişi olup yoğunlukta ürünleri çalmışlardır. Bu aparatla çıkardıkları alarmları pantolonların ceplerine koymuşlar. Biz bunu diğer müşteriler pantolonları denerken alarmları bulduk. Buradan şüphelenerek pantolonların ceplerinden 8 ile 9 tane alarm çıktı. O şekilde kameraya bakarak tespit ettik" dedi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan, hırsızların kameranın önünü kıyafetle kapatarak alarmları söktüğü ve çantaya doldurduğu an, saniye saniye mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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