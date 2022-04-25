Kadın, kavga ettiği manava sopayla saldırdı | Video

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Esenyurt’ta manavdan sebze almaya giden bir kadın ile dükkan sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada kadın, manava uzun bir sopayla saldırırken, olaya karışan kadının yakınları da manavı darp etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
MANAVI TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Kadının saldırıya geçmesini fırsat bilen yakınları da manava saldırarak dövmeye başladı. Saldırı karşısında karşı koyamayan manav, zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ise olayı film izler gibi izlediği görüldü. Olay kısa bir süre sonra sona erirken kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.