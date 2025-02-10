Kadın kılığına girerek 50 bin dolarlık hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 10.02.2025 | 10:04 Fatih’te döviz aldıktan sonra sırt çantasına koyan mağdur S.B.’nin 50 bin dolar parasını çalan 1'i kadın kılığında 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler kaçtığı sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kadın kılığında hırsızlık yapan şüphelinin poliste daha önceden 119 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Fatih Molla Fenari Mahallesi Kılıççılar Sokak'ta 20 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. S.B. saat 16.00 sıralarında parasının çalındığını söyleyip polise başvurarak şikayetçi oldu. Mağdur S.B. ifadesinde Kapalıçarşı'da 2 milyon 485 bin lira değerinde döviz olarak sırt çantasına koyduğunu, bir süre yürüdükten sonra bir kişinin çantanın açık olduğunu söylemesi üzerine hırsızlığı fark ettiğini söyledi. Mağdur S.B. çantasındaki 50 bin dolar paranın eksik olduğunu tespit ettiğini de belirtti.

KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ BELİRLENDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaydan sonra kaçan başı kapalı 2 kadının bir süre birlikte yürüdüklerini, daha sonra ayrılarak ayrı yönlere gittiğini belirledi.Polis görüntüleri incelerken bir detaya daha ulaştı.Kadın olarak görülen şüphelilerden birinin başını kapatarak kimliğini gizleyen bir erkek olduğu tespit edildi.

119 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis tarafından kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelilerin izi Bursa'da bulundu. Hırsızlık sırasında kadın kılığına giren G.D.(29) ve kadın şüpheli N.D.(28) gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden G.D.'nin poliste daha önceden 119 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kadın şüpheli N.D.'nin ise poliste 13 suç kaydı olduğu belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.