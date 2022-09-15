Kadın kıyafeti giyip motosiklet çalan hırsız kamerada | Video

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tanınmamak için kadın kıyafeti giyip motosiklet çalan hırsız, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan hırsızın kadın kıyafetiyle gelip motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emrullah Mahallesi'nde 11 Eylül sabah saatlerinde bir evin önünden motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve motosikleti sürükleyerek götürdüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelisinin S.C.K. adlı erkek olduğunu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiğini belirledi. Şüpheli S.C.K., kısa zaman sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.C.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siyah kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve kısa süre sonra motosikleti sürükleyerek olay yerinden kaçtığı görüldü.