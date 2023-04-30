Kadın kuaförler komşu kadın kuaförün işyerini taşladı | Video
Adana’da kadın kuaförler komşu kadın kuaförün iş yerini taşlayarak maddi zarar verdi.
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