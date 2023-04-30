Video Yaşam Kadın kuaförler komşu kadın kuaförün işyerini taşladı | Video
Kadın kuaförler komşu kadın kuaförün işyerini taşladı | Video

Kadın kuaförler komşu kadın kuaförün işyerini taşladı | Video

30.04.2023 | 11:08

Adana’da kadın kuaförler komşu kadın kuaförün iş yerini taşlayarak maddi zarar verdi.

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Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki komşu kadın kuaförler arasında müşteri kapma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın kuaförlerden biri polise şikayetçi olunca diğer kuaförden bir kişiye uzaklaştırma cezası verildi. Bu duruma sinirlenen kadın kuaförler komşu kuaförün iş yerine bastı. Kuaför salonuna taş atan kadınlar maddi hasara neden oldu. Bir erkek şahıs kendini taşların önüne siper etse de camların kırılmasının önüne geçemedi. Kadın kuaför polise bir kez daha şikayette bulununca olay yerine polis gelerek olayları yatıştırdı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

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