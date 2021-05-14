Video Yaşam Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit | Video

Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit | Video

Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit | Video
14.05.2021 | 11:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit | Video 00:14
Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit | Video 14.05.2021 | 11:22
İstanbul'da annesini rehin alan şahıs polis eve girince balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı 02:42
İstanbul'da annesini rehin alan şahıs polis eve girince balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı 14.05.2021 | 08:53
Sarıyer’de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar | Video 02:21
Sarıyer’de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar | Video 14.05.2021 | 10:17
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı’nda da sürüyor | Video 05:38
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı’nda da sürüyor | Video 14.05.2021 | 10:07
Manisa'da yürek yakan olay... Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtardı, kendisi boğuldu! 02:15
Manisa'da yürek yakan olay... Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtardı, kendisi boğuldu! 14.05.2021 | 08:54
Kozan'da Ateş gökkuşağı oluştu | Video 01:40
Kozan'da "Ateş gökkuşağı" oluştu | Video 14.05.2021 | 09:41
Bayburt’ta son bakırcılar zamana direniyor | Video 01:50
Bayburt’ta son bakırcılar zamana direniyor | Video 14.05.2021 | 09:05
Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu! 1 ölü, 1 yaralı 01:52
Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu! 1 ölü, 1 yaralı 14.05.2021 | 08:53
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama | Video 04:31
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama | Video 14.05.2021 | 09:05
İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı 04:25
İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı 14.05.2021 | 08:53
Manisa'da bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği kamerada 04:42
Manisa'da bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği kamerada 14.05.2021 | 08:21
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi 02:20
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi 14.05.2021 | 08:21
Muğla'da parkta bıçaklı kavga 1 yaralı 02:26
Muğla'da parkta bıçaklı kavga 1 yaralı 14.05.2021 | 08:21
SON DAKİKA: Gazze yoğun saldırı altında! Şehit sayısı 109'a yükseldi 06:38
SON DAKİKA: Gazze yoğun saldırı altında! Şehit sayısı 109'a yükseldi 14.05.2021 | 08:14
Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu | Video 00:53
Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu | Video 14.05.2021 | 07:51
Bayram günü kan aktı... Alacak verecek tartışması kanlı bitti | Video 00:45
Bayram günü kan aktı... Alacak verecek tartışması kanlı bitti | Video 13.05.2021 | 17:46
Mersin'de kıyıya vuran 10 metre boyundaki balina kamerada! 03:13
Mersin'de kıyıya vuran 10 metre boyundaki balina kamerada! 13.05.2021 | 17:31
Korona virüs gölgesinde bayram kutlaması: Eldiveni öpüp harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar | Video 01:10
Korona virüs gölgesinde bayram kutlaması: Eldiveni öpüp harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar | Video 13.05.2021 | 17:05
Kadın çalışandan patronuna 'süpürgeyle dövdü' suçlaması | Video 00:23
Kadın çalışandan patronuna 'süpürgeyle dövdü' suçlaması | Video 13.05.2021 | 16:59
Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video 05:03
Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video 13.05.2021 | 16:37

Aydın'da Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu (45) ile 4 çocuk annesi pazarcı Gurbet Tang'a kürekle vurma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Hacıfettahoğlu elindeki kürekle kadın pazarcının sırtına vururken görülüyor. Evinin girişine kurulan pazar tezgahı nedeniyle geçişin zorlaştığını anlatan Gurbet Tang, "Bu konuda zabıta müdürünü savcılığa şikayet ettik. Şikayetten sonra aramızda husumet oluştu. Bize 'Burada size tezgah açtırmayacağım. Ekmek yedirmeyeceğim' dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aydın'ın Didim ilçesinde 21 Ekim 2020'de yaşanan olayda Yeni Mahalle'de kurulan halk pazarında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile pazarcı karı koca Gurbet Tang (36) ile Bayram Tang arasında tezgah açma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta müdürü Hacıfettahoğlu kürekle Gurbet Tang'ın sırtına vurdu. Bunu gören eşi Bayram Tang da elindeki bıçakla Hacıfettahoğlu'na saldırdı.

Bıçağın sıyırdığı Hacıfettahoğlu hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Gurbet-Bayram Tang çifti sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1.5 ay tutuklu kalan Tang çift tahliye edildi.

ACİL BİR DURUMDA EVİMİZE SAĞLIK EKİBİ NASIL GİRECEK?
Evinin girişine kurulan pazar tezgahı nedeniyle geçişin zorlaştığını anlatan 36 yaşındaki 4 çocuk annesi pazarcı Gurbet Tang, "Daha önce evimizin girişinin olduğu alan boş bırakılıyordu. Pazar kurulduğunda rahatlıkla evimize giriş çıkış yapabiliyorduk. Ancak boş bırakılan alan da Didim Belediyesi tarafından pazarcılara kiralandı. Pazar kurulduğu günlerde insanlara sürte sürte evimize girebiliyoruz. Acil bir durumda evimize sağlık ekibi ya da itfaiyeciler nasıl girecek. Yaşadığımız bu sıkıntıyı zabıta müdürüne bildirdim. Ancak yardımcı olmadı. Daha sonra bu konu hakkında savcılığa şikayette bulununca zabıta müdürü ile aramızda husumet oluştu. Zabıta müdürü de bize 'Burada size tezgah açtırmayacağım. Ekmek yedirmeyeceğim' dedi. Olay günü de tezgah açtığımızı görünce tartışma çıktı. Biz bu pazar yerini belediyeye 5 bin lira bağış yaparak yıllar önce aldık ama ekmeğimize engel oluyor" diye konuştu.

ZABITA İŞİ GÜCÜ BIRAKTI, BİZİMLE UĞRAŞIYOR
39 yaşındaki Bayram Tang ise, "Ben eşime kürekle vurulduğunu görünce kendimi kaybettim ve bu olay yaşandı. Zabıta müdürünü bıçaklamadım. Elimdeki bıçak sadece sıyırdı. Ben neyse ama eşimi bile tutukladılar. Mağdurken sanık olduk. Zabıta müdürü ekmeğimizle oynuyor. Didim Belediyesi adeta mafya gibi hareket ediyor. Pazarda tezgah açamayınca sokak aralarında sebze ve meyve satmak zorunda kalıyorum. Beni her gördükleri yerde ceza kesiyorlar. Zabıta işi gücü bıraktı bizimle uğraşıyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA