Kadın profilleri açıp, sahte altınlarla 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yaptılar | Video
Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendilerinin yaptığı sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 4’ü kadın 19 kişi 100'e yakın polisin katıldığı operasyonla yakalandı.
15 EVE POLİSTEN EŞ ZAMANLI BASKIN
Polis ekipleri elde ettikleri delillerin ardından 15 ayrı eve baskın düzenledi. Baskında 15'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 23 adet cep telefonu, 26 bin 50 TL para, 8 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, mermiler, muhtelif altınlar, torba içerisinde altın görünümlü mercimek şeklinde malzeme, toprak halde kahverengi altın tozu, altın ezme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
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