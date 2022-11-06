Video Yaşam Kadın sürücü dolmuşa çarptı, sinirlenip kendi otomobilini parçaladı | Video
Kadın sürücü dolmuşa çarptı, sinirlenip kendi otomobilini parçaladı | Video

Kadın sürücü dolmuşa çarptı, sinirlenip kendi otomobilini parçaladı | Video

06.11.2022 | 10:28

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OTOMATİK OYNAT

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Adana'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı dolmuştaki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobilin kadın sürücüsünün hasar gören kendi otomobiline zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, yolcu almak için bekleyen dolmuşa çarptı. Savrulup, kaldırıma çıkan dolmuştaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Kazanın ardından otomobilin kadın sürücüsü, hasar gören aracının sileceklerini söküp, dikiz aynasını kırarak zarar verdi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

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