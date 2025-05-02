Kadın sürücü fren yerine gaza basınca önünde ne varsa yıktı! O anlar kamerada | Video
Hatay’da kadın sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırıma çıkarak önüne gelen her şeyi yıktı. Aracın kaldırıma çıktığı anlar ve bir iş yerine metreler kala durması kameraya yansıdı.
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