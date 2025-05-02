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Kadın sürücü fren yerine gaza basınca önünde ne varsa yıktı! O anlar kamerada | Video

Kadın sürücü fren yerine gaza basınca önünde ne varsa yıktı! O anlar kamerada | Video

02.05.2025 | 11:23

Hatay’da kadın sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırıma çıkarak önüne gelen her şeyi yıktı. Aracın kaldırıma çıktığı anlar ve bir iş yerine metreler kala durması kameraya yansıdı.

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Kaza, İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 33 ANZ 514 plakalı otomobil, kadın sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kaldırıma çıktı. Trajikomik olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırıma çıkan araç; elektrikli bisikleti, dubaları ve ağaçları devirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, yaşanan maddi hasar iki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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