Video Yaşam Kadın sürücüden seyir halinde "taciz" iddiası | Video
Kadın sürücüden seyir halinde

Kadın sürücüden seyir halinde "taciz" iddiası | Video

11.04.2022 | 16:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat | Video 01:11
Müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat | Video 11.04.2022 | 16:48
Ankara’da kaçak sigara, tütün ve içki operasyonu: 27 gözaltı | Video 00:25
Ankara'da kaçak sigara, tütün ve içki operasyonu: 27 gözaltı | Video 11.04.2022 | 16:45
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerine kar yağdı | Video 01:23
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı | Video 11.04.2022 | 16:33
Türk Yıldızlarından Tunceli’de nefes kesen gösteri | Video 02:53
Türk Yıldızlarından Tunceli’de nefes kesen gösteri | Video 11.04.2022 | 16:24
Kadın sürücüden seyir halinde taciz iddiası | Video 00:28
Kadın sürücüden seyir halinde "taciz" iddiası | Video 11.04.2022 | 16:04
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü | Video 03:10
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü | Video 11.04.2022 | 15:34
Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 02:44
Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 11.04.2022 | 15:35
Alanya’da yağmur yerini doluya bıraktı | Video 01:35
Alanya’da yağmur yerini doluya bıraktı | Video 11.04.2022 | 15:07
Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 02:44
Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 11.04.2022 | 15:07
Isparta’da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video 01:08
Isparta'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video 11.04.2022 | 15:07
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı | Video 01:11
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı | Video 11.04.2022 | 14:51
Bahar kışa döndü: Kentte hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı | Video 01:50
Bahar kışa döndü: Kentte hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı | Video 11.04.2022 | 14:38
Eli sopalı şahsın sokakta yatan köpeğe saldırdığı anlar kamerada | Video 02:09
Eli sopalı şahsın sokakta yatan köpeğe saldırdığı anlar kamerada | Video 11.04.2022 | 14:35
Bahçesine giren karacaya böyle seslendi | Video 00:25
Bahçesine giren karacaya böyle seslendi | Video 11.04.2022 | 14:00
“Hediyelik Eşya” ve “Oyuncakçı” süsü verdiler... Piyasa değeri 11 milyon lira... | Video 01:35
“Hediyelik Eşya” ve “Oyuncakçı” süsü verdiler... Piyasa değeri 11 milyon lira... | Video 11.04.2022 | 14:31
Balıkesir’de araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı | Video 01:48
Balıkesir'de araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı | Video 11.04.2022 | 14:11
Alişan ile eşi Buse Varol hız trenine binerse... Alişan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! | Video 01:33
Alişan ile eşi Buse Varol hız trenine binerse... Alişan'ın paylaşımı kırdı geçirdi! | Video 11.04.2022 | 14:17
500 metre için 435 lira alan taksici, taksimetreyi suçladı | Video 05:02
500 metre için 435 lira alan taksici, taksimetreyi suçladı | Video 11.04.2022 | 13:20
İmalathaneye çevirdiği adresinde yakalandı... Hepsi evinden çıktı | Video 01:30
İmalathaneye çevirdiği adresinde yakalandı... Hepsi evinden çıktı | Video 11.04.2022 | 13:44
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 01:18
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 11.04.2022 | 12:45

İstanbul Fatih'te trafikte sözlü tacize uğradığını öne süren kadın sürücü o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Topkapı 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü trafikte yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı. Kadın sürücü o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kadın sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntülerde, yayına yaklaşan araç sürücüsünün camı açarak laf attığı görülüyor. Kadın 'Evliyim' dediği duyulurken erkek sürücünün ise 'Sanmıyorum' şeklinde cevap vererek laf atmaya devam ettiği görülüyor. Bu arada görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadının polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA