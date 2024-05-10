Kadın sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçtu | Video 10.05.2024 | 10:53 Pendik’te iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz gün Pendik'te Velibaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kadın sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü. Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadın sürücüleri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Cadde de uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler kornaya basarak olaya tepki gösterdi. Trafikte bu kadarına pes dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.