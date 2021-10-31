Kadın trafik polisi bıçaklanan gencin hayatını böyle kurtardı | Video

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Nişantaşı’nda göğsünden bıçaklanarak can havliyle koşan genç, trafik polislerinden yardım isteyerek olduğu yere oturdu. Bıçaklandığını gören kadın trafik polisi, ilk önce gencin tişörtüyle tampon yaptı ardından da onu ekip aracına alarak hastaneye götürüp hayatını kurtardı. Kahraman polisin yaptığı müdahale anları ise kameralara yansırken, polisin bu hareketiyle gencin hayatının kurtulduğu öğrenildi.
Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Atakan Sönmez (20) trafikte yaşanan kavga sonucunda N.T. ve Ü.T. isimli şahıslar tarafından göğsünden bıçaklandı. Can havliyle koşarak kaçmaya çalıştı. Cadde üzerinde koşan genç, trafik ekibini görünce, yanlarına gidip yardım istedi. Araç içerisindeki ekip gencin ilk olarak ne istediğini anlamayarak araçtan aşağıya indi. Bu sırada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan kadın trafik polis memuru Sema Küçükşimşek, gencin göğsünden bıçaklandığını anlayarak yere oturmasını isteyip müdahale etmeye çalıştı.
TİŞÖRTÜYLE TAMPON YAPIP HAYATTA KALMASINI SAĞLADI
Kadın trafik polisi Sema Küçükşimşek, gencin tişörtüyle kanayan bölgeye tampon yapıp hayatta kalmasını sağlarken, diğer polis ise 112'yi arayarak ambulans istedi. Çevredeki vatandaşlarda polislerin çevresini toplanarak, cadde üzerinde yoğunluğa neden oldu. Küçükşimşek, uzun süre tampon yapmaya devam ederken, ambulans ise trafik yoğunluğundan olay yerine ulaşmakta zorlandı.
KAHRAMAN TRAFİK POLİSLERİ EKİP ARACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜP GENCİ KURTARDILAR
Ambulansın olay yerine ulaşmaması nedeniyle, kadın trafik polisi Sema Küçükşimşek ve ekip arkadaşı yaralı genci ekip aracına alarak Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, polislerin saniyelik olarak verdikleri kararla hayata tutundu. Doktorlar yaşanan olay sonrasında, baygınlık geçiren gencin kısa bir süre daha hastaneye getirilmemiş olması dahilinde hayatını kaybedeceğini söylediği öğrenildi.
KAHRAMAN POLİSLERİN MÜDAHALE ANI KAMERADA
Şişli'de yaşanan trafik polislerinin göğsünden bıçaklanan genci hayatta tutmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gencin koşarak polislerin yanına gelip yardım istediği ve sonrasında polislerin ilk olarak müdahale ettiği daha sonra ise genci araca alarak olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.