Video Yaşam Kadın turiste Taksim'de kapkaç şoku | Video
Kadın turiste Taksim'de kapkaç şoku | Video

Kadın turiste Taksim'de kapkaç şoku | Video

24.04.2022 | 10:21

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Taksim’de iki kapkaççı dakikalarca adım adım takip ettikleri Belarus uyruklu turist kadının cep telefonunu çalarak kaçtı. Kapkaççıların turisti adım adım takip ettikleri ve kadın turistin şahısların kovaladığı anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyerek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde yürüyen Belarus uyruklu Maya S.'nin (20) peşine takılan iki kapkaççı, uzun süre kadın turisti adım adım takip etti. Kapkaççılar turistin kendisini takip ettiğini anlamaması için zaman zaman cadde üzerindeki dükkanlara girip çıktı. Ara sokaklara girin Maya S.'nin peşinden devam eden kapkaççılar, sokağın sakin olduğunu görünce, harekete geçerek turistin cep telefonunu çalarak kaçtı.

KADIN TURİST KAPKAÇÇILARI PEŞLERİNDEN KOVALADI
Kapkaç mağduru olan kadın olayın şaşkınlığını üzerinden atarak kapkaççıların peşinden uzun süre koşsa da yakalayamadı. Çevredeki vatandaşlar kadını durdurarak olay hakkında bilgi alıp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.

BEYOĞLU POLİSİ KAPKAÇÇILARI ADIM ADIM TAKİP EDİP YAKALADI
Olayın yaşandığı çevredeki ve kapkaççıların kaçtığı yöndeki güvenlik kameralarını tek tek toplayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsü inceledi. Yapılan incelemelerde adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışan polis ekipleri, kapkaççıların Muhammed Şerif B. ve Yusuf K. olduğunu tespit etti. Şahısların gidebileceği adresleri kontrol eden Beyoğlu polisi, kapkaççıları kıskıvrak yakaladı. Suçlarını itiraf eden iki şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAPKAÇÇILARIN TAKİBİ VE TURİST KADININ KOVALADIĞI ANLAR KAMERADA
Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadının yaşadığı kapkaç şokunun, öncesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapkaççıların kadın turisti adım adım takip ettiği ve sonrasında ise çantayı çalarak kaçtığı, kadın turistin ise kovaladığı görülüyor.

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