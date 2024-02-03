Video Yaşam Kadın yolcu, taksiciye böyle saldırdı: "Videoyu silersen ücreti ödeyeceğim" | Video
Kadın yolcu, taksiciye böyle saldırdı:

Kadın yolcu, taksiciye böyle saldırdı: "Videoyu silersen ücreti ödeyeceğim" | Video

03.02.2024 | 12:10

İstanbul'da taksiye binen bir kadın yolcu, taksimetre ücretini ödemedi. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırdı. İşte o anlar...

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