Kadın yolcu, taksiciye böyle saldırdı: "Videoyu silersen ücreti ödeyeceğim" | Video
İstanbul'da taksiye binen bir kadın yolcu, taksimetre ücretini ödemedi. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırdı. İşte o anlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
03:09
"Sibergöz-21” operasyonunda tutuklu sayısı 33'e çıktı | Video 03.02.2024 | 11:19
00:22
03:55
Düz kontak şebekesine polis operasyonu | Video 03.02.2024 | 10:53
00:29
Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı | Video 03.02.2024 | 10:47
00:35
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 03.02.2024 | 10:35
01:26
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 03.02.2024 | 10:31
05:41
Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı: Vatman ve 2 yolcu yaralandı | Video 03.02.2024 | 09:22
00:32
01:52
Yüksekova'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 03.02.2024 | 08:51
01:26
Sakarya'da evin çatısı küle döndü: 1 yaralı | Video 03.02.2024 | 08:50
01:33
Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı | Video 03.02.2024 | 08:50
00:14
Kütahya’da kemerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı | Video 03.02.2024 | 08:50
02:00
Aşkı huzur evinde buldular 02.02.2024 | 23:29
04:52
Seyyar satıcıların falçatalı sopalı kavgası kamerada 02.02.2024 | 23:00
02:48
01:20
Tehlikeli yolculuk kamerada 02.02.2024 | 20:13
03:41
atv Esra Erol 2 Şubat 2024 Cuma Tamamı Tek Parça HD izle! | Video 02.02.2024 | 16:48
02:02
Kiliseye saldırı gerçekleştiren örgütün evi böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 16:18
00:48
Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü | Video 02.02.2024 | 15:45