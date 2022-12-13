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OTOMATİK OYNAT
04:18
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Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon | Video 13.12.2022 | 09:33
01:51
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı | Video 13.12.2022 | 09:10
00:49
Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı yansıdı | Video 13.12.2022 | 08:41
01:21
Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:41
04:18
Bursa'da belediye otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü | Video 13.12.2022 | 08:40
00:53
Gemlik'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:40
01:53
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 13.12.2022 | 08:40
03:18
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Sivas’ta 527 kilogram kaçak tütün ele geçirildi | Video 12.12.2022 | 16:51
01:55
Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir kumpas çıktı | Video 12.12.2022 | 15:21
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Beşiktaş’ta feci olay! 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp öldü | Video 12.12.2022 | 15:21
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Başakşehir'de feci kaza! Biri ağır, 2 yaralı | Video 12.12.2022 | 14:24
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Samsun'da gasp ve yaralama olayına karışan 4 kişi yakalandı | Video 12.12.2022 | 14:39
15:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, sokak ortasında darp edildi. O anlar amatör kameraya yansıdı.