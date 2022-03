Kadını tekme ve yumrukla herkesin içinde böyle dövdü | Video

Adana’da bir kişi herkesin gözü önünde tekme ve yumrukla kadını dövdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otoparkta bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce erkek arkasını dönüp gitmek istedi. Ancak kadın erkeğin arkasından gidip konuşmaya devam etti. Bunun üzerine dönen erkek şahıs kadına önce tekme atıp daha sonrada yumruk atmaya başladı. Herkesin gözü önünde olan bu olaya etraftaki 3 kişi müdahale etti. Şahısların araya girmesiyle kavga büyümeden bitti. Taraflar olay yerinden ayrılarak farklı yönlere gitti. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından an be an görüntülendi.