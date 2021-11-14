Kadınlar, Başak Cengiz'in öldürüldüğü yere karanfil bıraktı | Video

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Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için eylem düzenlendi. STK üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini, yaşanan olayı ellerindeki karanfilleri cinayetin yaşandığı noktaya bırakarak protesto etti.
Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de yürüdüğü esnada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz için cinayetin işlendiği sokakta bir araya gelen çeşitli STK'lar saldırgan Can Göktuğ Boz'un gerekli cezayı alması için eylem düzenledi.
Karanfil Sokak'ta toplanan yüzlerce kişi, ellerinde öldürülen genç kadının posteri ile taşıdıkları çeşitli pankart ve dövizlerle Başak Cengiz'in katiline ve kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Cinayetin işlendiği sokakta oturan mahalle sakinlerinin de destek gösterdiği eylemde, çeşitli STK'lar ve vatandaşlar kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi. Eylemin gerçekleştiği sokakta polis yoğun güvenlik önlemi alırken toplanan kalabalık eylem sonrası olaysız dağıldı.
"KADINI YOK SAYMAYIN"
Eyleme katılan Kezban Üreyir isimli vatandaş, "Mahallemde genç bir kızımız öldürüldü. Bu hepimizin acısıdır. Sözlerim, kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Gerçekten çok üzgünüm. Kadın memleketini, ülkesini güzelleştirendir. Kadınlara değer vermeyen zihniyetler bilsinler ki bu ateş bir gün onların da ocaklarına düşebilir. Kadını yok saymayın. Kadın, dünyanın her noktasında kendini göstermeye devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemez" diye konuştu.