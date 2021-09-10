Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kamerada | Video
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında saç saça, baş başa birbirine giren kadınların kavgası amatör kameraya yansıdı.
Olay Fatih Mahallesi Nisanur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki farklı arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Münakaşa şiddetlenip kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça, baş başa kavgası amatör bir kameraya yansıdı. Çekilen görüntülerde 5 kadının birbirlerini darp ettiği görüldü.