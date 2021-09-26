Video Yaşam Kadınlara cinsel istismarda bulunup gizlice kameraya çeken sahtekar yakalandı | Video

Kadınlara cinsel istismarda bulunup gizlice kameraya çeken sahtekar yakalandı | Video

Kadınlara cinsel istismarda bulunup gizlice kameraya çeken sahtekar yakalandı | Video
26.09.2021 | 08:53

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde büyü yapma-bozma ve dine bağlama gibi gerekçelerle kadınları kandırıp cinsel istismara uğrattığı ve gizli şekilde videoya çektiği iddia edilen şahıs ile 2 şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri B.K isimli şahsın cin çıkarma, büyü yapma-bozma, dine bağlama şeklinde şahısları kandırıp cinsel istismara uğrattığı ve bu cinsel ilişkileri gizli şekilde videoya aldığı yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, mağdur edilen 3 kadını tespit ederek irtibata geçildi. Polis ekipleri kadınların ifadelerinden yola çıkarak B.K. haricinde A.Ç. ve Ş.K. isimli şahısların da nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak ettiğini tespit etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyon düzenlendi.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet 9-19 ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 adet fişek, 1 adet pala, 1 adet kelepçe, 12 adet 9-19 tabanca fişeği, 1 adet dedektör, seans sırasında cinsel içerikli videoların bulunduğu laptop, 1 adet hard disk, 2 adet flash bellek, büyü yapma, cin çıkarma seanslarında kullanılan çok sayıda öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, dini ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kağıtları, muskalar ve büyü kitapları ile tarihi eser olarak nitelendirilen; 20 adet sikke, 5 adet yüzük, 5 adet obje, 1 adet Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

Yapılan aramalar neticesinde şüpheliler B.K., A.Ç. ve Ş.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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