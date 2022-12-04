Video Yaşam Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video

Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video

04.12.2022 | 08:40

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Bursa merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonuyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, zanlıların telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipte şebekenin Bursa başta olmak üzere 3 ayrı ilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda örgütün telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti.

Üç ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda fuhşa zorlandıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar da ele geçirildi.

Öte yandan, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve yabancı uyruklu kadınların da işlemleri sonrası sınır dışı edileceği öğrenildi.

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