Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü yakalandı | Video 14.01.2025 | 08:55 İstanbul’da, müşterilerini sarhoş edip ve ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ekipleri, bir taksi sürücüsünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede şüphelinin B.N, isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıs 13 Ocak 2025 tarihinde bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği belirlendi. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli B.N'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.