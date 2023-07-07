Kadınların cadde ortasındaki kavgasını polis sonlandırdı | Video
Karabük'te cadde ortasında erkeklerin ayıramadığı 2 kadının kavgasını polis ekipleri sonlandırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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