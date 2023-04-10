Video Yaşam Kadınların kavgası kamerada | Video
Kadınların kavgası kamerada | Video

Kadınların kavgası kamerada | Video

10.04.2023 | 18:35

Olay, dün Osmangazi ilçesinde Çekirge Devlet Hastanesi girişinde meydana geldi. Kadınlardan oluşan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar, saç saça baş başa birbirine girdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, 2 grubun olay yerinden ayrılması ile sona erdi.

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