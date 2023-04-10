Kadınların kavgası kamerada | Video

Olay, dün Osmangazi ilçesinde Çekirge Devlet Hastanesi girişinde meydana geldi. Kadınlardan oluşan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar, saç saça baş başa birbirine girdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, 2 grubun olay yerinden ayrılması ile sona erdi.