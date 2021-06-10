Video Yaşam Kadınların saç saça başa kavgası kamerada | Video

Kadınların saç saça başa kavgası kamerada | Video

Kadınların saç saça başa kavgası kamerada | Video
10.06.2021 | 13:59

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İstanbul Bahçelievler’de iki kadın sokak ortasında saç saça başa başa kavga etti. Çevrede bulunan vatandaşlar ayırmak için uzun süre uğraştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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İstanbul Bahçelievler Yenibosna'da 2 kadın sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kadınlardan biri diğerin saçından tutarak yere yatırdı. Kadınlar sokak ortasında bir anda saç saça baş başa kavga etti. Kadınların yanında bulunan yakınları ve çevrede bulunan vatandaşların uzun süren uğraşları sonunda ayrıldılar. Yaşanan o anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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