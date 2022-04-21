Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu kişi sınır dışı edildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Bağdat Caddesi'nde drift yapan kadın sürücü gözaltına alındı | Video 21.04.2022 | 09:31
01:15
Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek yakalandı | Video 21.04.2022 | 08:42
02:10
Kız yurdunda feci ölüm | Video 21.04.2022 | 08:32
02:07
00:23
00:15
21 bin liralık malzeme çalmışlardı | Video 20.04.2022 | 22:52
00:49
Kablo hırsızları kamerada | Video 20.04.2022 | 18:09
00:44
01:07
Duble yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçları böyle biçti | Video 20.04.2022 | 17:10
01:06
Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı | Video 20.04.2022 | 17:10
00:21
Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada | Video 20.04.2022 | 16:39
02:17
01:16
01:16
Çanakkale’de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 20.04.2022 | 15:53
04:45
Sivas'ta çıkan yangında 4 ev alevlere teslim oldu | Video 20.04.2022 | 15:49
02:20
Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 15:48
00:29
Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı | Video 20.04.2022 | 15:47
04:30
Kırklareli’nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu | Video 20.04.2022 | 15:19
05:06
01:45
Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video 20.04.2022 | 15:19
TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistanlı uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.