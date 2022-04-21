Video Yaşam Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu kişi sınır dışı edildi | Video
Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu kişi sınır dışı edildi | Video

Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu kişi sınır dışı edildi | Video

21.04.2022 | 08:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağdat Caddesi’nde drift yapan kadın sürücü gözaltına alındı | Video 00:37
Bağdat Caddesi'nde drift yapan kadın sürücü gözaltına alındı | Video 21.04.2022 | 09:31
Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek yakalandı | Video 01:15
Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek yakalandı | Video 21.04.2022 | 08:42
Kız yurdunda feci ölüm | Video 02:10
Kız yurdunda feci ölüm | Video 21.04.2022 | 08:32
Temizlik görevlileri fark etti, polis alarma geçti! Tokat’ta dinamit görünümlü saat paniği | Video 02:07
Temizlik görevlileri fark etti, polis alarma geçti! Tokat'ta dinamit görünümlü saat paniği | Video 21.04.2022 | 08:32
Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu kişi sınır dışı edildi | Video 00:23
Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistan uyruklu kişi sınır dışı edildi | Video 21.04.2022 | 08:23
21 bin liralık malzeme çalmışlardı | Video 00:15
21 bin liralık malzeme çalmışlardı | Video 20.04.2022 | 22:52
Kablo hırsızları kamerada | Video 00:49
Kablo hırsızları kamerada | Video 20.04.2022 | 18:09
Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı | Video 00:44
Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı | Video 20.04.2022 | 17:51
Duble yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçları böyle biçti | Video 01:07
Duble yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçları böyle biçti | Video 20.04.2022 | 17:10
Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı | Video 01:06
Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı | Video 20.04.2022 | 17:10
Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada | Video 00:21
Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada | Video 20.04.2022 | 16:39
Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! | Video 02:17
Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı! | Video 20.04.2022 | 16:10
Müge Anlı’da aranılan hemşire Muhammet Aslan olayında flaş gelişme! Ormanda bulunan ceset... | Video 01:16
Müge Anlı'da aranılan hemşire Muhammet Aslan olayında flaş gelişme! Ormanda bulunan ceset... | Video 20.04.2022 | 16:15
Çanakkale’de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 01:16
Çanakkale’de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 20.04.2022 | 15:53
Sivas’ta çıkan yangında 4 ev alevlere teslim oldu | Video 04:45
Sivas'ta çıkan yangında 4 ev alevlere teslim oldu | Video 20.04.2022 | 15:49
Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:20
Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 15:48
Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı | Video 00:29
Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı | Video 20.04.2022 | 15:47
Kırklareli’nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu | Video 04:30
Kırklareli’nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu | Video 20.04.2022 | 15:19
Ölümlü İETT otobüsü kazasında şok iddia Belediye tarafından deliller yok edilmiş | Video 05:06
Ölümlü İETT otobüsü kazasında şok iddia "Belediye tarafından deliller yok edilmiş" | Video 20.04.2022 | 15:17
Adana’da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video 01:45
Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video 20.04.2022 | 15:19

TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistanlı uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, 22 Mart 2022 tarihinde TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme merkezine teslim edildi. Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul'da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA