Video Yaşam Kadir Şeker’in kurtarmak için cinayet işlediği Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı

Kadir Şeker’in kurtarmak için cinayet işlediği Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı

Kadir Şeker’in kurtarmak için cinayet işlediği Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
12.06.2021 | 11:16

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Konya'da parkta kız arkadaşına şiddet gösterdiği iddia edilen Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’nın ardından kız kardeşinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı. Ayşe Dırla'nın geçtiğimiz Kasım ayında 900 gram eroin ile yakalanarak tutuklanmasının ardından bu kez de Dırla’nın kız kardeşi Figen Dırla 3 kilo eroinle Konya Narkotik polisine yakalandı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı detaylı çalışmalarda Konya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen oto kurtarma çekici olan bir araç takibe alındı. Narkotik ekipleri şehre gelen araca operasyon gerçekleştirerek yakaladı. Araçta hassas burunlu Narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek motor kısmına yakın yan bölüme tepki verdi. Ekiplerin yaptığı aramada ön kaputundaki altına bilenmiş vaziyette 3 kilo eroin ele geçirildi.


Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi eroin ile yakalandı
Yakalanan eroinle ilgili araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının kimliği ise tanıdık çıktı. Gözaltına alınan Figen Dırla'nın (33), Kadir Şeker'in şiddet gördüğünü düşünerek kurtarmaya çalıştığı, sonrasında da eroinle yakalanarak cezaevine gönderilen Ayşe Dırla'nın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Figen Dırla ve araçtaki Erdal Güneş (42) gözaltına alındı.


Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla da uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla da eroin ile yakalanarak tutuklandı. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 29 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği operasyonda bir araçta 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının, Kadir Şeker'in şiddet görürken kurtarmaya çalıştığı sırada öldürdüğü Özgür Duran'ın kız arkadaşı Ayşe Dırla olduğu ortaya çıktı. Ayşe Dırla ve araçtaki Murat Hanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayın geçmişi
Kadir Şeker'in olayı, geçtiğimiz yıl 5 Şubat 2020 tarihinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. O tarihlerde, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan kaldığı teyzesinin evine giderken duyduğu sesler üzerine Özgür Duran'ın (32) Ayşe Dırla'ya (36) şiddet uyguladığını düşündü. Kadının ağladığını fark ederek müdahale etmek isteyen Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kadir Şeker hakkındaki cinayet davasında 14 Ekim 2020 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme heyeti Kadir Şeker'in suçunu "kasten adam öldürme" olarak değerlendirerek önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik hükümlerini uygulanarak ceza 15 yıla indirildi. İyi hal indiriminin de uygulanmasıyla Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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