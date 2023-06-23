Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video
Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı.
112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servis bölümünde tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle gaz kaçağının olduğu bir otomobilde ise itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından da iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
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